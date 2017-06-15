В Карабахе начали реставрировать одну из церквей монастыря Дадиванк

PanARMENIAN.Net - В Карабахе началась реставрация одной из церквей (с малым куполом) монастырского комплекса Дадиванк. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник главы Карабаха Тигран Абрамян.

«Мы начинаем довольно интересный проект. Будем восстанавливать церковь с малым куполом монастырского комплекса Дадиванк. Наибольшее внимание будет уделяться историческому виду купола церкви», — написал он.

По словам Абрамяна, основная идея в том, чтобы создать некую универсальную модель реставрации, предназначенную для тех, кто в будущем пожелает осуществлять подобные проекты.

Дадиванк — армянский монастырь IX—XIII вв. в полукилометре к северу от реки Тертер в Нагорном Карабахе. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей территорию, на которой находится монастырь, расположен в Шаумяновском районе НКР.