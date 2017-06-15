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Неподалеку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 2.6

Неподалеку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 2.6
15 июня 2017 - 15:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Служба сейсмической защиты Армении зафиксировала землетрясение в девяти километрах к северо-западу от города Чаренцаван Котайкской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.

Подземный толчок зафиксирован в 13:34 (по местному времени), магнитуда составила 2.6, в эпицентре — 3.

По данным сейсмической службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Жители Еревана и других областей Армении 8 июня почувствовали подземные толчки. Об этом сообщили читатели PanARMENIAN.Net Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Тавушской области Армении, где сила толчков составила 4-6 баллов, в Еревне, Гюмри и Ванадзоре – 3 балла.

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