Неподалеку от Еревана произошло землетрясение магнитудой 2.6
15 июня 2017 - 15:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Служба сейсмической защиты Армении зафиксировала землетрясение в девяти километрах к северо-западу от города Чаренцаван Котайкской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Армении.
Подземный толчок зафиксирован в 13:34 (по местному времени), магнитуда составила 2.6, в эпицентре — 3.
По данным сейсмической службы, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
Жители Еревана и других областей Армении 8 июня почувствовали подземные толчки. Об этом сообщили читатели PanARMENIAN.Net Землетрясение наиболее сильно ощущалось в Тавушской области Армении, где сила толчков составила 4-6 баллов, в Еревне, Гюмри и Ванадзоре – 3 балла.
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