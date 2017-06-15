15 июня - самый холодный день в Москве за последние 138 лет
15 июня 2017 - 15:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Facebook заявил, что 15 июня в Москве станет самым холодным днем за последние 138 лет.
«Сегодняшний день в столице войдет в метеолетопись как самое холодное 15 июня за последние 138 лет! Четверг в мегаполисе будет пасмурным и дождливым, а столбики термометров даже в дневные часы будут колебаться около +10 °C», — написал он.
По его словам, подобные аномальные холода в XIX веке случались 1 раз в 7 лет, в XX веке — 1 раз в 12 лет, а в текущем столетии – впервые.
Читайте также: В Армении ожидаются дожди и грозы
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.
Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян.
Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.
Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге 15 июня европейские депутаты голосованием сняли парламентский иммунитет с лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.