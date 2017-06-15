15 июня - самый холодный день в Москве за последние 138 лет

PanARMENIAN.Net - Специалист метеоцентра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Facebook заявил, что 15 июня в Москве станет самым холодным днем за последние 138 лет.

«Сегодняшний день в столице войдет в метеолетопись как самое холодное 15 июня за последние 138 лет! Четверг в мегаполисе будет пасмурным и дождливым, а столбики термометров даже в дневные часы будут колебаться около +10 °C», — написал он.

По его словам, подобные аномальные холода в XIX веке случались 1 раз в 7 лет, в XX веке — 1 раз в 12 лет, а в текущем столетии – впервые.

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