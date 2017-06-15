Полиция Лондона: Пожар в многоэтажке - не теракт, но причины пока выясняются
15 июня 2017 - 16:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Лондона не считает, что пожар в высотном жилом доме на западе столицы произошел в результате теракта. Об этом заявил журналистам представитель лондонской полиции Стюарт Канди.
«Нет ничего, чтобы предположить, что это связано с терактом», — сказал Канди, добавив, что расследование и выяснение причин возгорания продолжается, передает РИА Новости.
Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.
По заявлениям экстренных служб, работы на месте пожара могут продолжиться около недели, а поиск причин возгорания займет значительное время. К настоящему моменту известно лишь то, что огонь распространялся по зданию крайне быстро. Компания, проводившая в 2016 году в доме капитальный ремонт, сообщила, что работы были произведены в соответствии со всеми нормативами, в том числе по противопожарной безопасности.
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