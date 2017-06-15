Армения и Иран договорились об обмене информацией и расширении сотрудничества в экономсфере
15 июня 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тегеране14 июня подписали меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития и инвестиций Армении и Институтом стандартов и промышленных исследований Ирана. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиции Армении.
Отмечается, что документ подписали заместитель министра экономического развития и инвестиций РА Э.Тарасян и вице-президент института М. Магадам.
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества между двумя ведомствами и расширение взаимодействия по направлениям: обмен информацией касательно правового поля в сфере продовольствия и безалкогольных напитков, проведение курсов по стандартам «Халяль», касающихся контроля продуктов, проведение аудита, обмен информацией касательно рынков двух стран, реализация совместных проектов, предоставление маркировки иранского стандарта «Халяль» на территории Армении, обмен информацией о процедуре аккредитации халяльной продукции и пр..
В ходе встречи в Институте стандартов и промышленных исследований Ирана Э. Тарасян подчеркнул, что по подписанному меморандуму предусмотрено расширение сотрудничества в данной сфере, и отметил важность, что принятием стандартов «Халяль» воспользуются как туристы, так и бизнесмены.
Иранская сторона предложила обсудить также возможности применения стандартов «Халяль» в отношении непродовольственных товаров.
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