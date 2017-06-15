В Афганистане террористы ИГ захватили бывший пункт бен Ладена

PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, который ранее служил укрытием для бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от вооруженных сил США.

Отмечается, что ИГ отбило пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.

«Территория вокруг Тора-Бора была опорным пунктом «Талибана», но теперь боевики ИГ» захватили ее в ходе сражения», — сказал начальник полиции региона Шаха Вали.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.