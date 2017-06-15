В Афганистане террористы ИГ захватили бывший пункт бен Ладена
15 июня 2017 - 16:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили пещерный комплекс Тора-Бора в Афганистане, который ранее служил укрытием для бывшего главы террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, передает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Пещерный комплекс Тора-Бора находится в афганской провинции Нангархар недалеко от границы с Пакистаном. В конце 2001 года Усама бен Ладен укрывался в этих пещерах от вооруженных сил США.
Отмечается, что ИГ отбило пещерный комплекс у талибов в ходе сражения.
«Территория вокруг Тора-Бора была опорным пунктом «Талибана», но теперь боевики ИГ» захватили ее в ходе сражения», — сказал начальник полиции региона Шаха Вали.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение «Талибан», ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ.
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