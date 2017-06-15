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Президент Карабаха назвал важным углубление связей с Американским университетом РА

Президент Карабаха назвал важным углубление связей с Американским университетом РА
15 июня 2017 - 16:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) Бако Саакян обсудил взаимодействия Американского университета Армении и Арцахского государственного университетас представителями Всеармянского фонда «Айастан» и Американского университета Армении. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР,

15 июня принял исполнительного директора Всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданяна, заместителя председателя Американского университета Армении Ашота Газаряна и бывшего почетного председателя Американского университета Армении, руководителя программы по развитию сельских общин «Трпанджян» Арутюна Арменяна.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия Американского университета Армении и Арцахского государственного университета, улучшения условий в здании альма-матер Арцаха.

Президент Саакян назвал востребованным и важным последовательное расширение и углубление связей с Американским университетом Армении.

Во встрече приняли участие премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.

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