«Майн кампф» с автографом Гитлера выставлен на аукционе в Британии

PanARMENIAN.Net - На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с автографом автора.

Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце. Книга будет выставлена на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро в округе Ланкашир, пишет BBC.

Ожидается, книгу удастся продать не менее, чем за 1 тысячу фунтов (более 1 275 долларов).

Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Гитлера.

«В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу», - заявил Томпсон.

«Майн кампф» («Моя борьба») была впервые опубликована в 1925 году. В книге изложена политическая идеология Гитлера и его планы на будущее Германии. Гитлер старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким.

Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кадогана. Он был знаком с Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей Гитлера. Митфорд попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи Кадогана.