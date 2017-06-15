«Майн кампф» с автографом Гитлера выставлен на аукционе в Британии
15 июня 2017 - 17:06 AMT
PanARMENIAN.Net - На аукцион в Великобритании выставлен редкий экземпляр книги Адольфа Гитлера «Майн кампф» с автографом автора.
Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце. Книга будет выставлена на торгах аукционного дома Silverwoods в городе Клайтеро в округе Ланкашир, пишет BBC.
Ожидается, книгу удастся продать не менее, чем за 1 тысячу фунтов (более 1 275 долларов).
Аукционист Джеймс Томпсон пояснил, что некоторые люди не смогут даже дотронуться до какого-либо предмета, связанного с нацизмом, но найдутся и те, кто считает, что книгу надо сохранить, несмотря на все ужасы правления Гитлера.
«В каком-то смысле это способ прикоснуться к чудовищу», - заявил Томпсон.
«Майн кампф» («Моя борьба») была впервые опубликована в 1925 году. В книге изложена политическая идеология Гитлера и его планы на будущее Германии. Гитлер старался не подписывать какие-либо документы, поэтому этот экземпляр книги считается очень редким.
Гитлер подписал книгу для бывшего журналиста Би-би-си Питера Кадогана. Он был знаком с Юнити Митфорд, которая входила в круг близких друзей Гитлера. Митфорд попросила Гитлера подписать книгу для Кадогана. Книга продается по просьбе семьи Кадогана.
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