Европарламент лишил Ле Пен депутатского иммунитета

PanARMENIAN.Net - На пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге 15 июня европейские депутаты голосованием сняли парламентский иммунитет с лидера французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Тем самым депутаты ответили на требование французских судей, которые подозревают европейского депутата от Франции в том, что она назначала сотрудников своей партии парламентскими помощниками и выплачивала им зарплаты из бюджета Европарламента, хотя эти люди фактически не выполняли работу по линии Европейского парламента, передает Интерфакс.

Ле Пен, ссылаясь на свой депутатский иммунитет, игнорировала повестки французских правоохранительных органов явиться для допроса.