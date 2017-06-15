Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте

PanARMENIAN.Net - Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.

Швейцарец в трёх сетах уступил 302-й ракетке мира Томми Хаасу со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает RT.

В четвертьфинале Хаас сыграет с другим представителем Германии Мишей Зверевым, посеянным на турнире под шестым номером.