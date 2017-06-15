Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте
15 июня 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.
Швейцарец в трёх сетах уступил 302-й ракетке мира Томми Хаасу со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает RT.
В четвертьфинале Хаас сыграет с другим представителем Германии Мишей Зверевым, посеянным на турнире под шестым номером.
Самое значимое
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.
Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян.
Под слоем пингвиньего гуано в Антарктике обнаружили 118-летнюю картину (видео) Набросок датирован 1899 годом. На нем изображена пищуха.
СМИ: Судью ООН в Турции приговорили к тюремному сроку по обвинению в терроризме Задержание Акая считается первым случаем нарушения иммунитета судьи ООН