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Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте

Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте
15 июня 2017 - 17:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.

Швейцарец в трёх сетах уступил 302-й ракетке мира Томми Хаасу со счётом 6:2, 6:7 (8:10), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты, сообщает RT.

В четвертьфинале Хаас сыграет с другим представителем Германии Мишей Зверевым, посеянным на турнире под шестым номером.

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Russian.rt: Федерер уступил 302-й ракетке мира во втором круге турнира в Штутгарте
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