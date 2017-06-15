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Турция завершила строительство стены на границе с Сирией: На очереди Иран

Турция завершила строительство стены на границе с Сирией: На очереди Иран
15 июня 2017 - 17:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Турция завершила строительство на границе с Сирией стены протяженностью в 700 километров.

Возведение этого заграждения поможет предотвратить проникновение террористов в Турцию. Об этом заявил 15 июня министр обороны Турции Фикри Ышик в парламенте в Анкаре.

Он также сообщил, что Турция начинает работы по строительству аналогичной стены на границе с Ираном, пишет Deutsche Welle.

В своем выступлении Ышик отметил, что внешние границы Турции в рамках обеспечения «интегрированной безопасности» будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения.

Протяженность турецкой границы с Сирией — примерно 820 километров.

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Deutsche Welle: Турция завершила строительство стены на границе с Сирией
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