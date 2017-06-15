Турция завершила строительство стены на границе с Сирией: На очереди Иран
15 июня 2017 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция завершила строительство на границе с Сирией стены протяженностью в 700 километров.
Возведение этого заграждения поможет предотвратить проникновение террористов в Турцию. Об этом заявил 15 июня министр обороны Турции Фикри Ышик в парламенте в Анкаре.
Он также сообщил, что Турция начинает работы по строительству аналогичной стены на границе с Ираном, пишет Deutsche Welle.
В своем выступлении Ышик отметил, что внешние границы Турции в рамках обеспечения «интегрированной безопасности» будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения.
Протяженность турецкой границы с Сирией — примерно 820 километров.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.
Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян.
Федерер уступил 302-й ракетке мира во 2 круге турнира в Штутгарте Пятая ракетка мира Роджер Федерер не смог преодолеть барьер второго круга теннисного турнира в немецком Штутгарте.
«Майн кампф» с автографом Гитлера выставлен на аукционе в Британии Книга в синем матерчатом переплете была издана в 1935 году. Автограф Гитлера находится на переднем форзаце