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Под слоем пингвиньего гуано в Антарктике обнаружили 118-летнюю картину (видео)

Под слоем пингвиньего гуано в Антарктике обнаружили 118-летнюю картину
 15 июня 2017 - 18:06 AMT

PanARMENIAN.Net - Сотрудники Новозеландского фонда наследия Антарктики восстановили акварельный набросок британского полярного исследователя Эдварда Уилсона, погибшего в 1912 году во время похода на Южный полюс, передает Meduza.

Как рассказала реставратор фонда Джозефина Бергмарк-Химинес, она обнаружила картину в хижине на мысу Адэр. Картина полностью сохранилась, но была скрыта под слоем пыли и экскрементов пингвинов.

Набросок датирован 1899 годом. На нем изображена пищуха.

Эдвард Уилсон участвовал в двух полярных экспедициях, возглавляемых капитаном Робертом Скоттом. Первая проходила с 1901 по 1904 год, вторая — «Терра Нова» — с 1910 по 1912 год. В марте 1912 года группа из пяти человек, в которую входили Уилсон и Скотт, отправилась на Южный полюс. Все пять исследователей погибли, когда возвращалась на базу с Южного полюса.

Сотрудник фонда Лиззи Мик считает, что Уилсон нарисовал картину не в Антарктике, а в Европе — когда лечился от туберкулеза. «Он мог взять рисунок с собой в одну из экспедиций Скотта, мы предполагаем, что картина была с ним в экспедиции 1911 года, и каким-то образом попала с мыса Эванса на мыс Адэр», — рассказала Мик.

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Meduza: В Антарктике нашли 118-летнюю картину. Она лежала под слоем пингвиньего гуано
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