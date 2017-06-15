Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка
15 июня 2017 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян. Об это рассказала сама Араксия на своей странице в социальной сети Facebook.
Отмечается, что церемония вручения наград ежегодно проводится калифорнийским филиалом Армянского национального комитета Америки (АНКА).
Араксия Карапетян родилась в Гюмри. В 1988 она переехала в США, где проработала корреспондентом разных телеканалов. С 2012 года работает на калифорнийском телеканале Fox 11.
Грант Динк- известный турецкий журналист армянского происхождения, главный редактор издающейся в Стамбуле армянской газеты «Акос», был убит 19 января в 2007 году турецким националистом.
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