Ведущая американского Fox Араксия Карапетян стала лауреатом премии Гранта Динка

PanARMENIAN.Net - Премия имени Гранта Динка за успехи в области журналистики присуждена американской журналистке армянского происхождения Араксии Карапетян. Об это рассказала сама Араксия на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что церемония вручения наград ежегодно проводится калифорнийским филиалом Армянского национального комитета Америки (АНКА).

Араксия Карапетян родилась в Гюмри. В 1988 она переехала в США, где проработала корреспондентом разных телеканалов. С 2012 года работает на калифорнийском телеканале Fox 11.

Грант Динк- известный турецкий журналист армянского происхождения, главный редактор издающейся в Стамбуле армянской газеты «Акос», был убит 19 января в 2007 году турецким националистом.