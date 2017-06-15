Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств

PanARMENIAN.Net - Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.

В рейтинге 2016 года Армения занимала 60 позицию.

По показателям 2017 года Армения, фактически, вернулась на 59 место, которое занимала 5 лет назад (в 2013 году, когда в рейтинг входили 142 страны). Уже в 2014 году Армения опустилась на 65 строчку рейтинга, после чего последовательно улучшала свои позиции, передает Новости-Армения.

Лидером рейтинга 2017 года заняла Швейцария, за ней следуют Швеция, Нидерланды, США и Великобритания. Швейцария возглавляла рейтинг и в прошлом году. Сингапур расположился на седьмой строчке, Китай — на 22-й. Замыкают список Того, Гвинея и Йемен.

Согласно рейтингу, из стран региона Армению опережают только Турция (43) и Россия (45), остальные страны региона расположились ниже – Грузия (68), Иран (75), Азербайджан (82).

При этом из стран СНГ Армения находится на четвертом месте: Россия заняла 45 место, Украина - 50-е, Молдова - 54-е, Казахстан - 78-е, Азербайджан - 82-е, Беларусь - 88-е, Таджикистан - 94-е, Кыргызстан - 95-е, а Узбекистан не вошел в рейтинг 2017 года.

Отмечается, что рост Индии как возможного будущего инновационного центра всей Азии. Страна заняла 60-ю строчку рейтинга 2017 года. Индия, вместе с Кенией и Вьетнамом, «превосходят своих «сверстников» по уровню развития», заявили составители.

Лидером регионов Восточной, Юго-Восточной Азии и Океании признан Сингапур, он занял седьмую позицию. На втором месте — Южная Корея (11), на третьем — Япония (14). В Центральной и Южной Азии самые сильные позиции у Индии (60), Ирана (75) и Казахстана (78). По Северной Африке и Западной Азии (так составители называют Ближний Восток) лидируют Израиль (17), Кипр (30) и ОАЭ (35). Тройка лидеров стран Латинской Америки выглядит так: Чили (46), Коста Рика (53) и Мексика (58).

Рейтинг Global Innovation Index публикуется с 2007 года, его составляют сотрудники Корнеллского университета США, расположенного во Франции Европейского института управления бизнесом INSEAD и Всемирной организации интеллектуальной собственности (специализированное учреждение ООН). Составители оценивают инновационный потенциал стран и их успехи в инновациях. Оценка производится на основе данных, полученных из разных источников, включая данные Всемирного банка. Среди прочего учитываются показатели по количеству зарегистрированных патентов и расходам на образование.