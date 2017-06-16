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Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана

Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана
16 июня 2017 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - Полиция столичного округа Колумбия выдала ордеры на арест девяти сотрудников службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Распоряжение правоохранительных органов выпущено в связи с расследованием столкновения охраны лидера с протестующими у дипломатической миссии. Также разыскиваются трое турецких полицейских, принявших участие в потасовках, пишет «Ъ» со ссылкой на AP.

В связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников Эрдогана в турецкий МИД был вызван американский посол Джон Басс.

«Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований»,— говорится в заявлении МИД Турции.

Столкновение между противниками действующего турецкого руководства и охраной Реджепа Тайипа Эрдогана произошло 16 мая у резиденции посла Турции. В результате потасовки пострадали девять человек, двоих пришлось госпитализировать с серьезными ранениями. В Анкаре произошедшее назвали провокацией запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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Kommersant.ru: Полиция в США выдала ордер на арест охранников Реджепа Тайипа Эрдогана
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