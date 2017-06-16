В США планируют разлучать нелегальных мигрантов с детьми
16 июня 2017 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр внутренней безопасности США Джон Келли, проконсультировавшись с генеральным прокурором и по совместительству министром юстиции Джеффом Сешнсом, подписал меморандум, отменяющий действие акта о нелегальных иммигрантах, принятого при администрации Барака Обамы. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба американского МВД.
Программа, одобренная предыдущим главой Белого дома в ноябре 2014 года, предусматривала отложенные сроки депортации для тех незаконных беженцев, которые въехали в США в 2010 году и позже, а также стали на территории Соединенных Штатов родителями детей, получивших статус американских граждан или грин-карты с видом на жительство, пишет Deutsche Welle.
В заявлении министерства утверждается, что до вступления в силу данного акта 26 штатов попытались оспорить положения меморандума, обосновывавшего законность послаблений, в окружном суде Южного округа Техаса.
Ранее целый ряд американских судов признал дискриминационным миграционный указ президента Дональда Трампа, временно запретивший въезд в Соединенные Штаты гражданам шести преимущественно исламских государств. Эти судебные инстанции не согласились с доводами Белого дома о том, что данное распоряжение призвано, в первую очередь, усилить национальную безопасность. Теперь судьбу указа призван решить Верховный суд США.
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