65 человек считаются пропавшими без вести в результате пожара в Лондоне

PanARMENIAN.Net - Британская газета Sun опубликовала список из 65 человек, которые считаются пропавшими без вести или могли погибнуть в результате пожара в Лондоне.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что пропавшими без вести при пожаре числится 41 человек.

В таблице, составленной газетой, указаны имена людей и номера этажей, на которых находились их квартиры. Пропавшими считаются люди с 11 этажа и с 14 по 23 этажи. Номера этажей еще четырех человек неизвестны, пишет РИА Новости.

Пожар в 24-этажном доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 17 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара, эвакуированные жители временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.