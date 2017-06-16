// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Азербайджан начинает новые широкомасштабные военные учения

Азербайджан начинает новые широкомасштабные военные учения
16 июня 2017 - 12:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Согласно утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня в стране пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

В учениях будут задействованы до 23 тысячи военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты, пишет АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Учения продлятся до 24 июня.

12 июня в Нахиджеване начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции с участием видов войск вооруженных сил двух стран. Целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций.

Ссылки по теме:
Apa.az. Пройдут широкомасштабные учения Вооруженных сил Азербайджан
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Полиция США выдала ордер на арест охранников Эрдогана Распоряжение правоохранительных органов выпущено в связи с расследованием столкновения охраны лидера с протестующими у дипломатической миссии
AP: Многие главари ИГ сбежали из Ракки и Мосула Боевики обосновались вдали от передовой в городе Эль-Маядин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
Norway Chess: Аронян - лидер турнира после ничьей с Анандом Вне зависимости от исхода матчей Аронян за тур до окончания турнира сохранил единоличное лидерство
Армения в Топ-5 стран СНГ в мировом рейтинге самых инновационных государств Армения заняла 59 строчку среду 127 государств в рейтинге самых инновационных стран The Global Innovation Index 2017, который составляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) ООН.