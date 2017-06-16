Азербайджан начинает новые широкомасштабные военные учения

PanARMENIAN.Net - Согласно утвержденному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня в стране пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.

В учениях будут задействованы до 23 тысячи военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты, пишет АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Учения продлятся до 24 июня.

12 июня в Нахиджеване начались совместные тактические учения Азербайджана и Турции с участием видов войск вооруженных сил двух стран. Целью учений является развитие координации войск посредством проведения обмена опытом между вооруженными силами и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций.