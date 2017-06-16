Братья Арутюняны заняли 6-е место на ЧЕ по прыжкам в воду
16 июня 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по прыжкам в воду участвует в чемпионате Европы в Киеве.
15 июня в синхронных прыжках в воду у мужчин Азат и Владимир Арутюняны заняли 6-е место. Братья Арутюняны набрали 368 очков.
«Учитывая, что Азат еще не восстановился от травмы, результат считаю удовлетворительным. Ожидал немного большего. Думаю, наши ребята в дальнейшем улучшат свои очки», - отметил главный тренер сборной Грачья Чандирян, пишет пресс-служба НОКА.
В заключительный день соревнований, 18 июня, Владимир Арутюнян и Лев Саргсян будут соревноваться в прыжках с вышки.
Самое значимое
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
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