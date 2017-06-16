Братья Арутюняны заняли 6-е место на ЧЕ по прыжкам в воду

PanARMENIAN.Net - Сборная Армении по прыжкам в воду участвует в чемпионате Европы в Киеве.

15 июня в синхронных прыжках в воду у мужчин Азат и Владимир Арутюняны заняли 6-е место. Братья Арутюняны набрали 368 очков.

«Учитывая, что Азат еще не восстановился от травмы, результат считаю удовлетворительным. Ожидал немного большего. Думаю, наши ребята в дальнейшем улучшат свои очки», - отметил главный тренер сборной Грачья Чандирян, пишет пресс-служба НОКА.

В заключительный день соревнований, 18 июня, Владимир Арутюнян и Лев Саргсян будут соревноваться в прыжках с вышки.