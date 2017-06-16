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ЗАО «Азербайджанские железные дороги» готовится к реструктуризации долгов вслед за Межбанком

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» готовится к реструктуризации долгов вслед за Межбанком
16 июня 2017 - 14:58 AMT

PanARMENIAN.Net - После Международного банка Азербайджана и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» также готовится к реструктуризации своих долгов.

15 июня «Азербайджанские железные дороги» распространили краткое объявление о поиске международного консультанта по финансовым вопросам.

По сообщению, роль консультанта будет заключаться в изучении финансирования капитальных вложений и определении соответствующих вариантов, а также в выработке механизмов по рефинансированию долговых обязательств, пишет Haqqin.az со ссылкой на Reuters.

По оценке экспертов Reuters, речь может идти о реструктуризации долговых обязательств. При этом агентство напоминает о недавней реструктуризации долговых обязательств Межбанка Азербайджана в 3 миллиарда долларов.

Наряду с ЗАО «Азербайджанские железные дороги», многие азербайджанские госкомпании, включая SOCAR, Azerenerji, AZAL находятся под бременем многомиллиардных долговых обязательств. Речь идет о кредитах, полученных в мировых финансовых институтах.

Ранее стало известно, что кредиторы Международного банка Азербайджана, которым предлагается обменять бонды с 20-процентным дисконтом от номинала в рамках реструктуризации долга крупнейшего банка Азербайджана, получили предупреждение, что организация может быть закрыта, если они выступят против плана, а Минфин республики заявил, что на банк никогда не распространялась полная суверенная гарантия.

Международный банк Азербайджана предлагает обменять свой внешний долг объемом $3,3 млрд на новые гособлигации и бонды самой организации, следует из презентации инвесторам, которая прошла в Лондоне во вторник. Предлагаемый план станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении. Азербайджан хочет завершить реструктуризацию 24 августа.

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Haqqin.az: После Межбанка о реструктуризации долгов объявляет и ЗАО «Азербайджанские железные дороги»
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