Число погибших в результате пожара в Лондоне достигло 30
16 июня 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Число погибших при пожаре в жилом высотном доме на западе Лондона возросло до 30 человек, 12 человек остаются в больницах в критическом состоянии. Об этом заявил журналистам представитель полиции города Стюарт Канди.
Ранее полиция сообщала о 17 погибших.
«Число погибших составляет 30», — сказал Канди, добавив, что полиция по-прежнему ожидает, что количество погибших будет расти, пишет РИА Новости.
В больницах города остаются 24 человека, пострадавших при пожаре, в том числе 12 в критическом состоянии, отметил Канди.
Пожар в 24-этажном жилом доме на западе Лондона произошел в ночь на среду. Погибли по меньшей мере 30 человек, 79 пострадавших находятся в больницах, из них 17 — в критическом состоянии. По сообщению пожарных, около 120 семей могли пострадать от пожара. До 600 жителей эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах, мечетях и церквях.
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