Первый Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Армения» в Ереване: Призовой фонд - €20.000

PanARMENIAN.Net - С 4 июля по 12 июля в Ереване пройдет 1-й Международный музыкальный фестиваль-конкурс «Армения».

Организаторами фестиваля и конкурса являются Государственный молодежный оркестр Армении и Европейский фонд поддержки культуры.

Пианисты (не старше 34 лет) будут иметь возможность участвовать в этом конкурсе. Общий призовой фонд конкурса составляет 20 000 евро (1-я премия - 10000 евро, 2-я премия - 5000 евро, 3-я премия - 3000 евро и специальный приз-2000 евро).

Жюри конкурса будет состоять из 5-и известных музыкантов-исполнителей из разных стран. На этом престижном конкурсе Армению представит известный пианист, профессор Армен Бабаханян.

Конкурс состоит из двух раундов. 5 финалистов конкурса примут участие в Международном конкурсе пианистов в Мальте, который состоится в апреле 2018 года. Конкурс проводится в рамках Международного музыкального фестиваля в Мальте (Malta International Music Festival 2018).

В рамках Международного музыкального фестиваля «Армения» выступят Государственный молодежный оркестр Армении, Национальный филармонический оркестр Армении и Национальный камерный оркестр Армении.

Художественный руководитель музыкального фестиваля и конкурса Сергей Смбатян отмечает, что это исключительный случай, когда классическая музыка объединяет лучшие коллективы из Армении и всемирно известных солистов.

В рамках 9 концертов фестиваля выступят известный виолончелист Нарек Хахназарян, пианисты Наре Аргаманян и Федор Рудин, скрипач Роман Ким и другие известные солисты.

На гала-концерте фестиваля выступит всемирно известный скрипач Максим Венгеров.