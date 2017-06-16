ООН: Террористы ИГ используют более 100.000 жителей Мосула в качестве живого щита
16 июня 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Более 100 тысяч человек оказались, по оценкам ООН, в ловушке в исторической части Мосула - Старом городе - и удерживаются там боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в качестве живого щита. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Ираке Бруно Геддо.
«Более 100 тысяч гражданских лиц могут все еще находиться в Старом городе», - отметил он, пояснив, что речь идет о людях, которые «в основном удерживаются в качестве живого щита», пишет ТАСС.
По свидетельству Геддо, боевики ИГ задерживали за пределами Мосула мирных жителей, бегущих от боев, и силой заставляли их вернуться в город. Он обратил внимание на тяжелое положение, в котором оказались горожане, - без воды, пищи и электричества.
«Они живут во все более тяжелых условиях, испытывая нужду и панику, потому что кругом идут бои», - сказал представитель.
Как сообщил Геддо, с начала военной операции в Мосуле в октябре 2016 года свои дома покинули 862 тысячи человек. Впоследствии 195 тысяч вернулись, в основном - в восточную часть города. Перемещенными лицами на настоящий момент являются 667 тысяч человек: они размещены в принимающих их общинах, а также в 13 лагерях УВКБ.
Кампания против ИГ в Мосуле началась 17 октября 2016 года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул, а 19 февраля было объявлено о начале нового этапа кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В настоящий момент правительственные силы Ирака - Федеральная полиция, армейский спецназ и силы быстрого реагирования МВД - продвигаются к старым кварталам Мосула. О начале штурма оставшихся укреплений террористов в Западном Мосуле было объявлено 27 мая.
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