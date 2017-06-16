В Киеве открылась выставка «Армянские хачкары»: Представлены более 10 образцов
16 июня 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - 16 июня в Национальном заповеднике «София Киевская» в столице Украины состоялось торжественное открытие выставки «Армянские хачкары».
Выставку, организованную общественной организацией «Союз армян Украины», при поддержке Национального заповедника «София Киевская», посольства Республики Армения в Украине и Украинской епархии ААЦ, посетили видные общественные и политические деятели, представители духовенства.
В экспозиции представлены более десятка армянских хачкаров.
В приветственном слове глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил особое отношение армян и украинцев к своей истории и культуре. Генеральный директор «Софии Киевской» Неля Куковальская в свою очередь напомнила о многовековых связях армян с Софией Киевской.
Как сообщили в пресс-службе Союза армян Украины, мероприятие началось с молитвы, которую возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян. К собравшимся с приветственным словом обратился чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Андраник Манукян.
Перед гостями выступили известный дудукист Армен Костандян и приходской хор Армянской часовни Святых великомучеников города Киева.
Председатель САУ Вилен Шатворян за весомый личный вклад в популяризацию армянской культуры отметил благодарностью мастера хачкаров Артака Амбарцумяна, директора Национального заповедника «София Киевская» Нелю Куковальскую и музыканта Армена Костандяна.
Выставка продлится до 2 июля. Затем хачкары будут установлены в разных регионах Украины.
Ранее по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна уже были установлены более 10 хачкаров в разных уголках страны.
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