В Киеве открылась выставка «Армянские хачкары»: Представлены более 10 образцов

PanARMENIAN.Net - 16 июня в Национальном заповеднике «София Киевская» в столице Украины состоялось торжественное открытие выставки «Армянские хачкары».

Выставку, организованную общественной организацией «Союз армян Украины», при поддержке Национального заповедника «София Киевская», посольства Республики Армения в Украине и Украинской епархии ААЦ, посетили видные общественные и политические деятели, представители духовенства.

В экспозиции представлены более десятка армянских хачкаров.

В приветственном слове глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил особое отношение армян и украинцев к своей истории и культуре. Генеральный директор «Софии Киевской» Неля Куковальская в свою очередь напомнила о многовековых связях армян с Софией Киевской.

Как сообщили в пресс-службе Союза армян Украины, мероприятие началось с молитвы, которую возглавил глава Украинской епархии ААЦ епископ Маркос Оганесян. К собравшимся с приветственным словом обратился чрезвычайный и полномочный посол Армении в Украине Андраник Манукян.

Перед гостями выступили известный дудукист Армен Костандян и приходской хор Армянской часовни Святых великомучеников города Киева.

Председатель САУ Вилен Шатворян за весомый личный вклад в популяризацию армянской культуры отметил благодарностью мастера хачкаров Артака Амбарцумяна, директора Национального заповедника «София Киевская» Нелю Куковальскую и музыканта Армена Костандяна.

Выставка продлится до 2 июля. Затем хачкары будут установлены в разных регионах Украины.

Ранее по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна уже были установлены более 10 хачкаров в разных уголках страны.