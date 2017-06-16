Ученые изобрели тест, определяющий случаи развития гриппа в смертельно опасный
16 июня 2017 - 18:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Австралийские ученые изобрели тест, который может определить, у какого пациента грипп разовьется в смертельноопасное осложнение, например, пневмонию. Это позволит заранее оказывать людям необходимую помощь и предотвращать летальные исходы, заявили исследователи Уэстмидского института медицинских исследований.
«Грипп способен убить в целом здорового человека в самом расцвете сил. Никто не может сказать, у кого из пациентов есть высокий риск развития пневмонии и кто может в итоге умереть», - отметил руководитель исследования доктор Бенджамин Танг, пишет BBC со ссылкой на Sydney Morning Herald.
Новый тест не требует принципиально нового оборудования, для него нужна всего одна капля крови пациента и несколько часов на ее исследование. Результаты точны на 91%.
Тест, который получил название High-risk Influenza Screen Test (HIST), может существенно облегчить жизнь во время эпидемий, когда ученые не успевают разработать спасительные вакцины для новых штаммов вируса гриппа.
«Тест пригоден для любой инфекции гриппа, потому что работает с тем, как тело реагирует на вирус, нежели чем с самим типом вируса», - замечает Танг. Для того, чтобы подготовить организм к отпору серьезной инфекции, в кровь больного выделается биомаркер - ген IF127, его-то и можно засечь с помощью HIST.
«Чем раньше вы начнете лечиться, тем больше шансов выжить. Без качественной и своевременной интенсивной терапии риск летального исхода составляет больше 50%», - рассказывает Танг.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно сезонные эпидемии гриппа уносят жизни 250-500 тысяч людей по всему миру.
HIST уже запатентован в Австралии. В США, Европе и Китае патент сейчас находится на рассмотрении.
Самое значимое
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
Последние новости
Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза» Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес
Полиция задержала мужчину с ножом у британского парламента Задержание произошло возле одного из входов в Вестминстерский дворец. Пострадавших нет
В Киеве открылась выставка «Армянские хачкары»: Представлены более 10 образцов В приветственном слове глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил особое отношение армян и украинцев к своей истории и культуре