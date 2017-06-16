Полиция задержала мужчину с ножом у британского парламента
16 июня 2017 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция задержала мужчину с ножом у здания парламента в Лондоне.
«Задержан мужчина от 30 до 40 лет», - заявила полиция. Задержание произошло возле одного из входов в Вестминстерский дворец. Пострадавших нет, пишет Deutsche Welle.
«Мужчина выглядел очень подозрительно - он стоял, сжав кулаки, и было видно, что он в ярости», - заявил один из свидетелей. 22 марта на этом самом месте террорист ударил ножом полицейского, после чего был застрелен спецназом.
В ночь на 4 июня неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали с ножами на прохожих на близлежащем рынке Боро. Полиция назвала эти происшествия террористической атакой. Тогда погибли 7, а ранены были почти 50 человек.
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