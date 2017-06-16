// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Полиция задержала мужчину с ножом у британского парламента

Полиция задержала мужчину с ножом у британского парламента
16 июня 2017 - 18:13 AMT

PanARMENIAN.Net - Британская полиция задержала мужчину с ножом у здания парламента в Лондоне.

«Задержан мужчина от 30 до 40 лет», - заявила полиция. Задержание произошло возле одного из входов в Вестминстерский дворец. Пострадавших нет, пишет Deutsche Welle.

«Мужчина выглядел очень подозрительно - он стоял, сжав кулаки, и было видно, что он в ярости», - заявил один из свидетелей. 22 марта на этом самом месте террорист ударил ножом полицейского, после чего был застрелен спецназом.

В ночь на 4 июня неизвестные на фургоне наехали на пешеходов на Лондонском мосту, после чего напали с ножами на прохожих на близлежащем рынке Боро. Полиция назвала эти происшествия террористической атакой. Тогда погибли 7, а ранены были почти 50 человек.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: У британского парламента задержан мужчина с ножом
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза» Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell
СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал» Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес
Ученые изобрели тест, определяющий случаи развития гриппа в смертельно опасный Новый тест не требует принципиально нового оборудования, для него нужна всего одна капля крови пациента и несколько часов на ее исследование. Результаты точны на 91%
В Киеве открылась выставка «Армянские хачкары»: Представлены более 10 образцов В приветственном слове глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил особое отношение армян и украинцев к своей истории и культуре