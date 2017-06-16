Суд сократил срок ареста Навального
16 июня 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Мосгорсуд сократил с 30 до 25 суток административный арест оппозиционера Алексея Навального за организацию несанкционированной акции оппозиции. передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Жалобу Навального удовлетворить частично», - огласила решение судья, смягчив ранее назначенное судом наказание, которое было максимальным по вмененному Навальному административному составу, передает ТАСС.
Суд учел наличие у Навального на иждивении двух несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем в связи с травмой глаза.
Навальный в суде заявил, что расценивает свое видеообращение с призывом к переносу акции протеста на Тверскую улицу в Москве как выражение позиции о свободе участия в акциях протеста. «Я прошу отменить арест или сократить его срок, так как, помимо всего, он мешает мне вести работу - встречаться с людьми для подготовки к президентским выборам, в которых я намерен участвовать», - обратился к суду Навальный.
В судебном заседании не участвовали представители полиции. Суд заслушал позицию Навального, исследовал письменные материалы дела, просмотрел ролик Навального с призывом к несанкционированной акции протеста и вынес решение, после которого административный арест вступил в силу.
Изначально запланированный на 12 июня митинг оппозиции должен был пройти в согласованном с властями месте — на проспекте Сахарова (в итоге там состоялась санкционированная акция, на которую, по информации полиции, пришли 1,8 тысячи человек). Однако в ночь на 12 июня Навальный призвал своих сторонников выйти на Тверскую, часть которой была перекрыта и сделана пешеходной для проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России. Сам политик не участвовал в демонстрациях, поскольку был задержан на выходе из своего дома. В тот же день ему было назначено 30 суток административного ареста.
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