Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги
16 июня 2017 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянская компания Nakefit разработала новый вид обуви, заменяющий пляжные шлепанцы.
Новинка представляет собой подошвы, которые приклеивают на ступни. В подобной обуви можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Такие наклейки также предлагается использовать в бассейне, чтобы защитить ступни от инфекций.
Подошвы от Nakefit являются водонепроницаемыми и термостойкими. Они выпускаются в черном, розовом и голубом цветах и продаются партиями по 10 пар за 30 долларов.
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