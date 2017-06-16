СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал»
16 июня 2017 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен покинуть испанскую команду.
Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно. Игрок уже проинформировал президента «королевского клуба» Флорентино Переса, что собирается уйти из команды, пишет Lenta.ru со ссылкой на A Bola.
13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры». Роналду и его юрист Антонио Лобо Хавьер отвергли обвинения.
12 июня сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальца. Англичане готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.
Самое значимое
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза» Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell
Итальянская компания создала заменяющие пляжные шлепанцы наклейки на ноги В подобной обуви можно ходить по раскаленному песку на пляже или по камням, не боясь обжечь или поранить ноги
Лондон отказался подписывать сделку по Brexit до прояснения дальнейших отношений с ЕС Британия не подпишет договоренность о выходе из ЕС до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся об отношениях после Brexit
Суд сократил срок ареста Навального Суд учел наличие у Навального на иждивении двух несовершеннолетних детей и проблемы со здоровьем в связи с травмой глаза