СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал»

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен покинуть испанскую команду.

Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно. Игрок уже проинформировал президента «королевского клуба» Флорентино Переса, что собирается уйти из команды, пишет Lenta.ru со ссылкой на A Bola.

13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры». Роналду и его юрист Антонио Лобо Хавьер отвергли обвинения.

12 июня сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальца. Англичане готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.