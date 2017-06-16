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СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал»

СМИ: Роналду хочет покинуть «Реал»
16 июня 2017 - 18:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду намерен покинуть испанскую команду.

Желание форварда связано с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно. Игрок уже проинформировал президента «королевского клуба» Флорентино Переса, что собирается уйти из команды, пишет Lenta.ru со ссылкой на A Bola.

13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры». Роналду и его юрист Антонио Лобо Хавьер отвергли обвинения.

12 июня сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении португальца. Англичане готовы заплатить за футболиста 200 миллионов евро.

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Lenta.ru: СМИ сообщили о желании Роналду покинуть «Реал»
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