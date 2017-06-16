Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза»
16 июня 2017 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Американский музыкант, фронтмен группы Kiss Джин Симмонс подал заявку на патент жеста «коза».
Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell.
Симмонс приложил к заявке видео с гастролей, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Отмечается, что этот жест за восемь лет до тура Kiss использовал Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarine / Eleanor Rigby коллектива The Beatles.
На американском жестовом языке, который появился в 1817 году, «коза» означает «я люблю тебя». «Коза» также была классическим жестом античных греческих и римских ораторов, эта распальцовка описана в античном учебнике ораторского искусства «Воспитание оратора» Фабия Марка Квинтилиана.
Согласно Википедии, конкретно «рокерская коза» используется как знак одобрения исполнителю.
Группа Kiss была образована в 1973 году. Помимо Симмонса, участниками команды являются Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер. Члены коллектива во время выступлений используют характерный макияж, их лица выкрашены белой краской, поверх которой нарисованы различные узоры.
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