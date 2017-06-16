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Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза»

Лидер Kiss хочет запатентовать жест «коза»
16 июня 2017 - 19:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский музыкант, фронтмен группы Kiss Джин Симмонс подал заявку на патент жеста «коза».

Как утверждает артист, он первым использовал характерную распальцовку (когда торчат только мизинец и указательный) в 1974 году во время тура Hotter Than Hell.

Симмонс приложил к заявке видео с гастролей, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Отмечается, что этот жест за восемь лет до тура Kiss использовал Джон Леннон на обложке сингла Yellow Submarine / Eleanor Rigby коллектива The Beatles.

На американском жестовом языке, который появился в 1817 году, «коза» означает «я люблю тебя». «Коза» также была классическим жестом античных греческих и римских ораторов, эта распальцовка описана в античном учебнике ораторского искусства «Вос­пи­та­ние ора­то­ра» Фабия Марка Квинтилиана.

Согласно Википедии, конкретно «рокерская коза» используется как знак одобрения исполнителю.

Группа Kiss была образована в 1973 году. Помимо Симмонса, участниками команды являются Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер. Члены коллектива во время выступлений используют характерный макияж, их лица выкрашены белой краской, поверх которой нарисованы различные узоры.

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Lenta.ru: Лидер Kiss решил запатентовать «козу»
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