Левон Аронян выиграл супертурнир Norway Chess-2017
17 июня 2017 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян победил в супертурнире Norway Chess Classic - 2017, проходящем в Ставангере.
Аронян заработал 6 очков из 9 возможных, на 1 очко опередив расположившихся на 2-3 местах Владимира Крамника и Хикару Накамура из США.
По правилам турнира в случае дележа первого места победитель определяется посредством тай-брейка.
Армянский шахматист не понес ни одного поражения в рамках супертурнира. Личный рейтинг Ароняна поднялся на 15.5.
Результаты 9 тура: Каруана (США) – Накамура (США) - 1-0, Крамник (Россия) – Гири (Голландия) - 1-0, Со (США) – Аронян (Армения), Ананд (Индия) – Карлсен (Норвегия), Карякин (Россия) – Вашье-Лаграв (Франция) - ничьи.
Итоговое положение. 1. Аронян – 6 очков; 2-3. Крамник, Накамура – по 5; 4-6. Каруана, Гири, Со – по 4,5; 7-9. Карлсен, Ананд, Вашье-Лаграв – по 4; 10. Карякин – 3,5.
Призовой фонд турнира составляет €249 тысяч. Победитель получит €70 тысяч, обладатель второго места - €40 тысяч, третьего - €25 тысяч.
В апреле Аронян досрочно победил в турнире Grenke Chess Classic 2017.
Самое значимое
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
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