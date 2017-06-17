Погибшие в Карабахе военнослужащие посмертно награждены медалью «За боевые заслуги»

PanARMENIAN.Net - Погибшие 16 июня от огня со стороны ВС Азербайджана карабахские военнослужащие посмертно награждены медалью «За боевые заслуги».

17 июня президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащие N-ской воинской части Армии обороны НКР Вардан Саркисян, Араик Матинян, Виген Петросян посмертно награждены медалью «За боевые заслуги».

16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.). Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.