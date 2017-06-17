Бабаян: Активные действия Азербайджана будут пресекаться на корню
17 июня 2017 - 11:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Активные действия Азербайджана будут пресекаться на корню. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Давид Бабаян.
По его словам, азербайджанская сторона обстреляла карабахские позиции издалека, применив обычную тактику.
«Обстрелы по нашим позициям велся издалека, применив обычную тактику. Несмотря на потери, мы не падаем духом, Армия обороны продолжает уверенно выполнять свои боевые задачи», - сказал он, пишет Sputnik-Армения.
По словам Бабаяна, в последнее время на линии соприкосновения было относительное затишье: режим перемирия нарушался реже.
Бабаян подчеркнул, что Армия обороны готова к любому развитию событий, однако на данном этапе широкомасштабные боевые действия едва ли возможны. «Во-первых, сегодня баланс поддерживается нашими силами, во-вторых, международное сообщество выступает против эскалации напряженности. Эти факты говорят в пользу того, что вероятность развязывания широкомасштабных военных действий невелика. Но мы всегда готовы защитить себя», — сказал Бабаян.
По его словам, активные действия со стороны Азербайджана будут пресекаться на корню.
16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).
Погибшие 16 июня от огня со стороны ВС Азербайджана карабахские военнослужащие посмертно награждены медалью «За боевые заслуги».
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