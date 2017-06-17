Аронян улучшил позиции в рейтинге ФИДЕ
17 июня 2017 - 13:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян после победы в супертурнире Norway Chess в норвежском Ставангере поднялся в официальном рейтинге ФИДЕ.
Благодаря победе он улучший свой личный рейтинг на 15.5, а в рейтинге Всемирной шахматной организации поднялся на 3 позиции - с 7 места на 4-е.
В апреле Аронян досрочно победил в турнире Grenke Chess Classic 2017.
Самое значимое
Партия завершилась на 34-м ходу. Аронян лидирует с 4 очками
В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
В третьем туре Левон Аронян белыми сыграет с голландцем Анишем Гири
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