Аронян улучшил позиции в рейтинге ФИДЕ

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян после победы в супертурнире Norway Chess в норвежском Ставангере поднялся в официальном рейтинге ФИДЕ.

Благодаря победе он улучший свой личный рейтинг на 15.5, а в рейтинге Всемирной шахматной организации поднялся на 3 позиции - с 7 места на 4-е.

В апреле Аронян досрочно победил в турнире Grenke Chess Classic 2017.