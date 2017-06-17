Кэти Перри первой в мире собрала 100 млн подписчиков в Twitter

PanARMENIAN.Net - Американская певица Кэти Перри стала первым человеком в мире, на которую в Twitter подписалось более 100 млн пользователей. На странице артистки в Twitter в связи с этим появился пост от администрации сайта микроблогов.

«Сегодня мы свидетели истории», - говорится в нем и констатируется, что певица первый собрала 100 млн фолловеров, пишет BBC.

Twitter в своем поздравлении использовал игру слов: «Сведетель» (Witness) - название нового албома Кэти Перри, который вышел в июне.

На втором месте по числе подписчиков осталася канадский певец Джастин Бибер. Его Twitter читают почти 98 млн человек.

На третьем месте - бывший президент США Барак Обама, у его 91 млн фолловер.

Шесть лет назад самый популярный твиттер был у певицы Леди Гага. Тогда для этого было достаточно всего 9 млн подписчиков. У Бибера в 2011 году насчитывалось чуть более 8 млн подписчиков.

Кэти Перри опубликовала свой первый твист в феврале 2009 года и с тех пор написала их более 8 тыс сообщений.