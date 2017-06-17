В номерах-капсулах Hyperloop Hotel можно будет путешествовать между городами

PanARMENIAN.Net - Магистрант Университета штата Невада (Лас-Вегас) Брендан Сибрехт спроектировал Hyperloop Hotel — транспортную систему, предполагающую размещение пассажиров в номерах-капсулах, свободно путешествующих по желанию клиента между 13 отелями-хабами на всей территории США.

Его идея заключается в том, чтобы клиенты «транспорта будущего» смогли полноценно отдохнуть в дороге между 13 городами США: Сиэтлом, Портлендом, Сан-Франциско, Лас-Вегасом, Лос-Анджелесом, Денвером, Санта-Фе, Остином, Чикаго, Нэшвиллом, Вашингтоном, Нью-Йорком и Бостоном.

На каждой точке пути Сибрехт предлагает разместить гостиницу «экстра-класса», пишет Vesti.ru со ссылкой на Business Insider.

«Гости смогут путешествовать в любое место в пределах сети отелей и даже посетить несколько пунктов назначения в один день», — говорит он. В зависимости от местоположения, постройка каждой такой точки обойдется не менее чем в $10 миллионов.

За право свободно перемещаться в своем номере между любыми городами сети придется заплатить $1200. В то же время архитектор не уточняет, как много будет стоить одна ночь в отеле. При этом, по его словам, каждая комната должна включать рабочий кабинет, гостиную с телевизором с плоским экраном, спальню и ванную комнату.

Hyperloop родился как идея предпринимателя Илона Маска, основателя компаний SpaceX и Tesla, однако воплощением ее в жизнь занимаются сторонние компании. Он представляет собой транспортную систему, состоящую из перемещающихся по трубам с сильно разреженным воздухом алюминиевых капсул.

Каждая капсула оснащена турбиной на носу, с высокой скоростью перекачивающей разреженный воздух в тоннеле, одновременно разгоняя капсулу и приподнимая ее над дном трубы по принципу воздушной подушки. Как ожидается, в будущем футуристический поезд сможет доставить людей из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско всего за полчаса.