СМИ: США поставили сирийским курдам 130 фур с оружием
17 июня 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - США продолжают поставлять членам сирийской курдской Партии демократического союза (PYD) оружие для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ). За 10 прошедших дней в контролируемые ими районы Сирии прибыли 130 фур с вооружением.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал планы поставок сирийским курдам тяжелого вооружения, в частности минометов и пулеметов. Возможные поставки оружия курдам вызывали острое недовольство Анкары, которая считает, что данные курдские формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Эта организация признается как Анкарой, так и Вашингтоном, террористической.
Отмечается, что только 16 июня через территорию Ирака в сирийскую провинцию Хасеке прибыли 50 фур с оружием. Кроме того, 5 июня США отправили 60 фур с оружием в подконтрольные PYD районы, 12 июня — 20 фур, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.
Всего за месяц, прошедший после того, как Трамп узаконил поставки оружия PYD, в регион прибыли по меньшей мере 348 фур с оружием.
Как сообщает агентство со ссылкой на Пентагон, в перечень оружия, которое США планируют поставить PYD, входят 12 тысяч автоматов, 6 тысяч пулеметов, 3,5 тысячи станковых пулеметов, 3 тысячи гранатометов РПГ-7, тысяча гранатометов АТ-4 американского производства и противотанковых гранатометов СПГ-9.
Кроме того, сирийским курдам планируется поставить 235 минометов, 100 снайперских винтовок, 450 биноклей ночного видения PV-7.
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