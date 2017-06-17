Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - После потерь карабахской стороны в результате агрессивных действий, предпринятых ВС Азербайджана 16 июня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил, 17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р.

«Министерство обороны Арцаха заверяет, что ответ на разнузданные в связи с безадресными заявлениями международного сообщества действия противника будет прицельным и несоразмерным»,- говорится в заявлении ведомства.

16 июня, около 18:05 по ереванскому времени, ВС Азербайджан из автоматических станковых гранатометов открыли огонь в направлении оборонительного участка одной из воинских частей Армии обороны НКР. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР). В результате инцидента смертельное ранение получили военнослужащие АО НКР Араик Рудикович Матинян (1997 г.р.), Виген Жирайрович Петросян (1997 г.р.) и Вардан Цовакович Саркисян (1997 г.р.).