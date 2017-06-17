В Госдуму РФ внесен законопроект о ратификации договора с Арменией по космосу

PanARMENIAN.Net - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о ратификации соглашения с Арменией о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

«Ратифицировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Армения о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанное в городе Ереване 7 апреля 2016 года», — говорится в тексте проекта закона, пишет РИА Новости.

Данное соглашение определяет принципы и нормы развития сотрудничества по космосу в части охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена различного вида информацией и так далее.

В июле 2015 года решением Международного астрономического союза Бюраканская обсерватория имени В. Амбарцумяна в Армении была признана региональным астрономическим центром. Обсерватория также была включена в межгосударственную программу инновационного сотрудничества стран СНГ.