Майкл Фелпс примет участие в заплыве наперегонки с большой белой акулой
17 июня 2017 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитый пловец Майкл Фелпс, удерживающий титул самого успешного спортсмена в истории Олимпийских игр, примет участие в заплыве наперегонки с большой белой акулой для телепрограммы на канале «Дискавери».
«Самый титулованнвый спортсмен в мире противостоит самому эффективному хищнику океана», - анонсирует «Дискавери» предстоящую гонку.
Шансы Фелпса на победу кажутся небольшими: американец способен развить в воде скорость до 6 миль в час (9,6 кмч), а акула - до 25 миль в час (40,2 кмч), пишет BBC.
По мнению представителя Австралийского общества сохранения морей Туни Мато, в гонке победит акула.
«Мы все можем быть уверены, что гонка Фелпса и акулы будет проходить не в олимпийском бассейне. Я думаю, что будет сравниваться скорость человека в воде и скорость организма, в течение миллионов лет развивавшегося в водной среде и идеально к ней приспособленного», - говорит Мато.
Майкл Фелпс - единственный в истории спорта 19-кратный олимпийский чемпион по плаванию.
Белая акула - одна из из крупнейших хищных рыб на Земле, может достигать семи метров в длину.
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