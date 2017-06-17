9 юных дзюдоистов из Армении примут участие в ЧЕ

PanARMENIAN.Net - Юношеская сборная Армении по дзюдо с 18 по 28 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.

Юные дзюдоисты готовятся к чемпионату Европы в литовском Каунасе, который пройдет с 30 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба НОК РА.

Под руководством старшего тренера Акопа Аракеляна в Олимпаване будут тренироваться 13 дзюдоистов, однако в первенстве континента выступят только 9 из них: Юрий Исраелян, Ерванд Нерсисян (оба – 50 кг), Севак Саргсян, Давид Никогосян (оба – 55 кг), Тигран Ягубян (60 кг), Роберт Торосян (66 кг), Самвел Геворгян (73 кг), Мамикон Аветисян (81 кг) и Нуне Назарян (48 кг).