9 юных дзюдоистов из Армении примут участие в ЧЕ
17 июня 2017 - 15:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Юношеская сборная Армении по дзюдо с 18 по 28 июня проведет учебно-тренировочный сбор в Олимпаване.
Юные дзюдоисты готовятся к чемпионату Европы в литовском Каунасе, который пройдет с 30 июня по 2 июля, сообщает пресс-служба НОК РА.
Под руководством старшего тренера Акопа Аракеляна в Олимпаване будут тренироваться 13 дзюдоистов, однако в первенстве континента выступят только 9 из них: Юрий Исраелян, Ерванд Нерсисян (оба – 50 кг), Севак Саргсян, Давид Никогосян (оба – 55 кг), Тигран Ягубян (60 кг), Роберт Торосян (66 кг), Самвел Геворгян (73 кг), Мамикон Аветисян (81 кг) и Нуне Назарян (48 кг).
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В заключительный день соревнований другие армянские борцы вольного и греко-римского стиля остались без медалей.
Сборная Армении по прыжкам в воду готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Киеве с 12 по 18 июня.
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