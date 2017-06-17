Погибший на передовой военнослужащий АО НКР посмертно награжден медалью «За боевые заслуги»
17 июня 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Погибший 17 июня на передовой в Карабахе военнослужащий Нарек Гаспарян посмертно награжден медалью.
17 июня президент Бако Саакян НКР подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Нарек Гаспарян посмертно награжден медалью «За боевые заслуги».
После потерь карабахской стороны в результате агрессивных действий, предпринятых ВС Азербайджана 16 июня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил, 17 июня в 09:40 по местному времени в северном направлении линии соприкосновения смертельное ранение получил военнослужащий АО НКР Нарек Тигранович Гаспарян 1997 г.р.
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