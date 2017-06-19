Первый регулярный рейс из Египта в Ереван будет осуществлен 20 июня

PanARMENIAN.Net - 20 июня египетская авиакомпания Air Cairo осуществит первый регулярный рейс из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Ереванский аэропорт Звартноц.

В течение всего 2017 года регулярные рейсы будут осуществляться дважды в неделю - по вторникам и четвергам. Первый самолет из Египта приземлится в ереванском международном аэропорту в 08:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что главное управление гражданской авиации Армении предоставило двум египетским авиакомпаниям разрешения на осуществление авиарейсов между Египтом и Ереваном. Кроме авиакомпании Air Cairo,разрешение на осуществление полетов по данному маршруту было выдано также египетской авиакомпании AMC Ailrines,