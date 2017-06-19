Израильские власти снесут дома убивших пограничницу палестинцев
19 июня 2017 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильские силовики готовятся снести дома палестинцев, которые убили пограничницу в центре Иерусалима, и принимают другие меры в ответ на нападение. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
16 июня трое выходцев с Западного берега реки Иордан, вооруженных ножами и пистолетом-пулеметом, атаковали бойцов пограничной полиции и, прежде чем их ликвидировали ответным огнем, нанесли смертельные ранения 23-летней девушке.
«С 16 июня наши силы безопасности действуют в районе деревни, откуда родом террористы, и готовятся к сносу их домов», — сказал Нетаньяху на заседании кабинета министров, пишет РИА Новости.
Показательное разрушение жилых строений задумано властями Израиля как одна из мер, призванных остановить палестинское насилие, очередная волна которого унесла за последние полтора года жизни более 40 человек. Помимо сноса домов, израильтяне обычно лишают родственников палестинцев, обвиненных в терроризме, права на работу в еврейском государстве и ранее прорабатывали возможность их ссылки в сектор Газа. Палестинцы и поддерживающие их правозащитники осуждают подобные действия, называя их «коллективным наказанием».
Выступая перед кабинетом, Нетаньяху сообщил, что в ответ на нападение, случившееся в разгар священного для мусульман месяца Рамадан, решено отменить праздничные визиты палестинцев к родственникам, которые живут в Израиле. Полиция также получила распоряжение ужесточить меры безопасности на площади у Дамасских ворот, где произошла эта и многие из предыдущих атак.
«Премьер-министр поручил проработать перспективу ее превращения в стерильную зону», — сказал источник в окружении Нетаньяху.
Построенные в Средневековье Дамасские ворота ведут из арабских районов Иерусалима в мусульманский квартал Старого города. Ими пользуются как арабы, так и евреи для прохода, соответственно, к мечетям Храмовой горы и Стене плача. Площадь перед воротами считается одной из самых "горячих точек" нынешнего обострения конфликта.
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