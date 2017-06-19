Число жертв пожара в Лондоне достигло почти 60 человек
19 июня 2017 - 11:41 AMT
PanARMENIAN.Net - По предварительным оценкам полиции Лондона, жертвами пожара в многоэтажном жилом доме стали 58 человек.
Как рассказал представитель полиции Стюарт Канди, число жертв может возрасти. Сейчас подтверждена смерть 30 человек. Остальные числятся пропавшими без вести. Некоторые из них могут быть убиты, пишет «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press.
Всех, кто жил в высотке попросили немедленно связаться с правоохранительными органами, чтобы исключить себя из списка предполагаемых жертв. Ранее полицейские сообщили, что некоторые из погибших могут быть никогда не опознаны.
Среди причин пожара называют установку менее огнестойких наружных панелей во время ремонта здания. В случае, если будет доказана вина строительной компании, полиция начнет уголовное преследование.
Пожар в 24-этажной башне произошел в ночь на 14 июня. Премьер-министр Тереза Мэй пообещала выделить пять миллионов фунтов стерлингов на помощь погорельцам.
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