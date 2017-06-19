Google ужесточил методы борьбе c экстремистским видео на YouTube
19 июня 2017 - 16:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Корпорация Google сообщила об ужесточении борьбы с распространением видеозаписей экстремистского содержания на платформе YouTube. Компания планирует в скором времени расширить инструменты по идентификации и удалению видео, содержащего пропаганду терроризма и экстремистский контент.
«Хотя мы и другие компании в течение многих лет работаем над тем, чтобы распознавать и удалять контент, который не соответствует нашей политике, горькая правда состоит в том, что мы как отрасль должны признать: предстоит еще многое сделать»,— приводятся в сообщении корпорации слова главного юрисконсульта Google Кента Уокера, пишет «Ъ».
В Google подчеркнули, что не могут позволить «экстремистам и террористам подорвать нашу безопасность и уничтожить наши ценности, которые делают общество открытым и свободным».
Google планирует расширить сотрудничество с общественными организациями, борющимися с распространением экстремистских материалов в интернете. С их помощью компания сможет обнаружить на YouTube контент, который предназначается для вербовки потенциальных экстремистов. Также корпорация собирается связываться с лицами, заинтересовавшимися подобными видео, и отправлять им ссылки на записи антиэкстремистского содержания.
Ранее Facebook представила новые технологии по борьбе с терроризмом. Сотрудники компании сообщили, что тестируют программное обеспечение, которое будет выявлять в социальной сети вербовщиков и экстремистов. Основная роль в процессе отводится искусственному интеллекту.
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