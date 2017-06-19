// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Число вынужденных переселенцев в мире достигло 65.6 млн в 2016 году

Число вынужденных переселенцев в мире достигло 65.6 млн в 2016 году
19 июня 2017 - 12:11 AMT

PanARMENIAN.Net - К концу 2016 года число людей во всем мире, ставших беженцами в результате конфликтов и преследований, достигло рекордного показателя - 65,6 млн человек. Эти данные содержатся в подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) ежегодном докладе, который посвящен глобальным тенденциям в этой сфере.

По сравнению с 2015 годом, этот показатель увеличился на 300 тысяч человек.

«В среднем в прошлом году каждую минуту 20 человек покидали свои дома, то есть по одному человеку каждые три секунды», - пояснили в UNHCR, пишет Deutsche Welle.

Между тем в ведомстве отметили некоторое замедление роста мировых показателей. Так, число людей, перемещенных в пределах своих стран, составило около 40,3 млн - на 500 тысяч меньше, чем в 2015 году. Число соискателей убежища установилось на уровне в 2,8 млн человек, что на 400 тысяч меньше.

Основным «поставщиком» беженцев названа Сирия (5,5 млн человек). Кроме того, составители доклада обращают внимание на рост напряженности в Южном Судане и называют это одним из вызывающих опасения фактов. К концу 2016 года в связи с эскалацией военного конфликта эту страну покинули свыше 737 тысяч человек.

Вооруженный конфликт в самой молодой африканской стране разразился в конце 2013 года, после того как президент Салва Киир уволил вице-президента Риека Машара за попытку организации путча. Незадолго до пятой годовщины объявления независимости Южного Судана, которая отмечалась 9 июля, в столице страны Джубе вновь вспыхнули столкновения между сторонниками Киира и Машара. Эксперты ожидают роста числа беженцев оттуда в первой половине 2017 года.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В 2016 году число перемещенных лиц во всем мире достигло 65,6 миллиона
Deutsche Welle: Число вынужденных переселенцев достигло в мире рекордных 65,6 млн
BBC. UN refugee agency: Record 65.6 million people displaced worldwide
 Самое значимое
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Исследование: Волкам и собакам присуще чувство справедливости
ООН: Переговоры по воссоединению Кипра возобновятся 28 июня в Женеве
Иран выступил за единство территории Ирака
На «ЭКСПО-2017» в Астане ожидается более 5 млн посетителей
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Соглашение между Арменией и РФ о группировке войск представили на ратификацию Путину Министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Виген Саркисян подписали соответствующее соглашение в ноябре 2016 года
Рэпер Jay Z анонсировал новый альбом «4:44» (видео) Музыкант опубликовал отрывок из видеоклипа на песню Adnis на стриминговом сервисе Tidal 19 июня
Маск: SpaceX запустит сразу 2 ракеты Falcon 9 за 48 часов В ходе старта, запланированного на 23 или 24 июня, планируется запустить спутник BulgariaSat-1 для Болгарии. На 25 июня намечен пуск в интересах оператора Iridium
Президенты Армении и Ирана направили послания эмиру Катара Содержание посланий президентов не раскрывается