Глава МИД Армении отправился в Катар для передачи послания Саргсяна эмиру
19 июня 2017 - 12:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МИД Армении Эдвард Налбандян 18 июня встретился с катарским коллегой шейхом Мохамедом бег Абдулрахманом ал-Тани в ходе краткого визита в Катар.
В ходе встречи Налбандян передал послание президента Сержа Саргсяна эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду ал-Тани. Стороны обсудили процесс реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита Саргсяна в Доху. Собеседники также обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
В ходе встречи главы МИД обсудили кризис в отношениях Катара и стран Персидского залива. В этом контексте Налбандян отметил, что у Армении сложилось традиционно теплые отношения с арабскими странами и всегда внимательно следит за событиями в арабском мире.
Глава МИД Армении подчеркнул, что все вопросы необходимо решать посредством диалога, который предоставляет возможность понять позицию друг друга и найти решения.
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ливия, Египет и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. После этого к ним присоединились еще пять арабских государств, все они обвинили Катар во вмешательстве во внутренние дела других стран, а также в спонсировании террористов. Власти Катара все обвинения отвергли и назвали изоляцию со стороны арабских стран посягательством на суверенитет.
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