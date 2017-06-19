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Райан Рейнольдс опубликовал первое фото с начала съемок «Дэдпула 2»

Райан Рейнольдс опубликовал первое фото с начала съемок «Дэдпула 2»
19 июня 2017 - 14:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Актер Райан Рейнольдс опубликовал фото с намеком на старт съемок «Дэдпула 2». Снимок появился в официальном микроблоге актера в Twitter.

«Заскочил в особняк Икс. Офигенный сюрприз. Никого нет дома», — гласит подпись к фотографии.

На ней Рейнольдс в костюме Дэдпула лежит возле замка Хэтли (он находится на острове Ванкувер в Канаде), выполняющего роль особняка Людей Икс, пишет «Кинопоиск».

В фото также можно усмотреть отсылку к постеру грядущей картины о Человеке-пауке.

Это сооружение можно было видеть в первой части «Дэдпула». Туда наведывался герой Райана Рейнольдса, но внутрь здания так и не заходил. Съемки сиквела в Канаде продлятся до конца июня. В прокат лента выйдет в 2018 году.

Вышедший в феврале 2016 года «Дэдпул» стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R (только для взрослых), собрав около 800 миллионов долларов при бюджете 58 миллионов. Боевик основан на комиксах Marvel. Главный герой в исполнении актера Райана Рейнольдса — бывший наемник, жертва жестоких экспериментов, в результате которых он получил сверхчеловеческие способности и обезображенное лицо.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Ryan Reynolds Shares First Picture From 'Deadpool 2'
Kinopoisk.ru: Райан Рейнольдс опубликовал фото с намеком на старт съемок «Дэдпула 2»
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