2 дня рока под открытым небом: В Цахкадзоре пройдет международный рок-фестиваль EPIC
19 июня 2017 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 12 и 13 августа состоится Международный рок-фестиваль EPIC. Он пройдет в курортном городе Цахкадзор.
В рамках фестиваля выступят известные армянские рок-группы Dogma, Vostan Hayots, Vordan Karmir, Empyray, Rozen Tal, Nemra, Vishup, Black Marrows и многие другие.
Двухдневный рок-фестиваль объединит тысячи людей и даст возможность насладиться рок-музыкой на лоне природы. Участники фестиваля смогут провести ночь в палатках, не покидая территорию.
Организаторы рок-фестиваля EPIC – ООО «EPIC» и Армянская рок–ассоциация.
Стоимость участия в рок-фестивале - 15 000 драм, включая трансфер и палатки. Без трансфера и палаток участие в фестивале стоит 10 000 драм, без трансфера, но с ночевкой - 12 000 драм. Продажа билетов стартует 19 июня.
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В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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