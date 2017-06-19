2 дня рока под открытым небом: В Цахкадзоре пройдет международный рок-фестиваль EPIC

PanARMENIAN.Net - В Армении 12 и 13 августа состоится Международный рок-фестиваль EPIC. Он пройдет в курортном городе Цахкадзор.

В рамках фестиваля выступят известные армянские рок-группы Dogma, Vostan Hayots, Vordan Karmir, Empyray, Rozen Tal, Nemra, Vishup, Black Marrows и многие другие.

Двухдневный рок-фестиваль объединит тысячи людей и даст возможность насладиться рок-музыкой на лоне природы. Участники фестиваля смогут провести ночь в палатках, не покидая территорию.

Организаторы рок-фестиваля EPIC – ООО «EPIC» и Армянская рок–ассоциация.

Стоимость участия в рок-фестивале - 15 000 драм, включая трансфер и палатки. Без трансфера и палаток участие в фестивале стоит 10 000 драм, без трансфера, но с ночевкой - 12 000 драм. Продажа билетов стартует 19 июня.